Большая приватизация может возобновиться до конца года, – ФГИ

Об этом сообщил и.о. ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Трубарова, для запуска большой приватизации Кабмину необходимо до 30 сентября утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, Угольную компанию "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию".

Также Кабмин своим распоряжением должен передать в управление Фонду еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами "удерживаются" и не передаются на приватизацию. Таких предприятий - более 30.

Также Кабмин должен обязать министерство провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.

Необходимо также и решение Кабинета министров относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электрической энергии".

От Верховной Рады Фонд ожидает на рассмотрение законопроект о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также на рассмотрение проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

"Если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", - резюмировал Трубаров.

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