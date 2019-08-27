Прибыль крупнейшего производителя стали в Китае упала на 38%

Как сообщила компания, чистая прибыль составила в январе-июне 6,19 млрд юаней ($873 млн) против 10,01 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка Baosteel за отчетный период снизилась на 5,2% – до 140,88 млрд юаней.

В первом полугодии производство железной руды составило 22,8 млн тонн, стали – 24,3 млн тонн. Baosteel планирует по итогам всего 2019 года выпустить 45,46 млн тонн руды и 48,18 млн тонн стали, как это было объявлено в апреле.

"Торговая напряженность по-прежнему будет оказывать достаточно большую неопределенность в отношении экспорта стальной продукции из Китая во втором полугодии. Мы ожидаем, что наше производство и продажи в основном останутся стабильными во втором полугодии, и мы продолжим изучать возможности по сокращению расходов", – говорится в сообщении компании.

Читайте также: Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 9,4% с начла года, – ГФС

Как сообщалось, по итогам 2018 года Китай занимал первое место по производству стали в мире (928,26 млн тонн, рост на 6,6%), Украина находилась на 13 месте (21,1 млн тонн).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram