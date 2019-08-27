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27.08.19 14:56

"Укравтодор" оценил программу ремонта главных дорог в 500 миллиардов

Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разрабатывает пятилетнюю программу ремонтов 24 тыс. км автомагистралей международного, национального и регионального значения стоимостью 500 млрд грн

"Укравтодор" оценил программу ремонта главных дорог в 500 миллиардов

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сейчас по просьбе Офиса президента мы готовим программу ремонтов главных дорог страны типов М-Н-Р общей протяженностью 24 тыс. км. Мы рассчитываем эту программу примерно на 500 млрд грн на пять лет", –  сказал Новак.

Глава госагентства подчеркнул, что за последние несколько лет в Украине существенно выросли цены на основные материалы, из которых изготавливают асфальтобетонную смесь: битум подорожал вдвое, щебень –  в 2,6 раза.

Новак также подчеркнул, что рассматривает привлечение под эту программу исключительно средств МФО – европейских банков и ВБ.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял в СМИ, что на ремонт автодорог в Украине необходимо 10 лет и 1 трлн грн.

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