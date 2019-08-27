"Укравтодор" планирует установить 100 систем взвешивания авто в движении

Об этом исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В октябре мы планируем запустить в работу первые шесть пунктов Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Это пилотный проект, который мы финансируем за счет средств МФО. На его реализацию мы получили около 7 млн евро ​​от Международного банка реконструкции и развития", – сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора".

Новак отметил, что "Укравтодор" не планирует передавать системы WіM "Укртрансбезопасности".

"Это наша зона ответственности. В контракте на работу по монтажу системы мы прописали, что исполнитель этих работ будет также выполнять функцию по содержанию этих комплексов. Моя цель – до конца года подготовить программу по установлению до 100 таких пунктов, прежде всего на только что отремонтированных дорогах Украины", – подчеркнул глава "Укравтодора".

Новак также считает, что водители перегруженных фур будут пытаться объезжать указанные комплексы.

"И это уже вопрос к Нацполиции и другим службам – как этого не допустить. И у нас есть полное взаимопонимание с Нацполицией в данном вопросе", – отметил глава Госагентства.

В то же время, по словам Новака, чтобы система WiM смогла полноценно заработать на украинских дорогах, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят "Укравтодору" в автоматическом режиме штрафовать перегружены фуры.

"Именно для этого мы и запускаем наш пилотный проект, чтобы показать его результаты и убедить политиков, что эти изменения в законодательстве необходимы", – заявил и.о. главы ведомства.

Новак добавил, что "Укравтодор" ожидает принятия Верховной Радой законопроекта о введении автоматического весогабаритного контроля на автодорогах, а также внесения изменений в закон о концессиях в части концессионных проектов автодорог до конца текущего года.

"У меня есть декларация от новой команды Верховной Рады, что все необходимые акты, которые мы предлагаем, в том числе изменения в закон о концессиях и фиксация Weight-in-Motion, будут очень быстро проголосованы. Полагаю, мы достаточно быстро получим результат, возможно, еще до конца этого года", – сказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора".

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Как сообщалось, ранее в "Укравтодоре" заявили, что 26 августа начались строительно-монтажные работы по установке первых двух комплексов на дороге М-06 Киев-Чоп, в направлении из Киева в Житомир. WiM установят также на дорогах М-01, М-03, М-05 и М-07.

Ранее канадские International Road Dynamics Inc. (IRD) и Quarterhill Inc. совместно с украинскими компаниями SEA Electronics и "Автомагистраль-Юг" договорились о поставке Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") 12 комплексов взвешивания в движении (WiM) общей стоимостью $6,4 млн, включая работы по установке.

WiM – современная интеллектуальная система весового контроля. Устанавливается над дорогой и предусматривает круглосуточный контроль, автоматическую фиксацию, максимальную автономность и минимальное вмешательство человека.

WiM рассчитывает габариты каждого проезжающего автомобиля, фиксирует номерные знаки, что позволяет идентифицировать грузовой автомобиль и его владельца в государственной базе данных. Одновременно система датчиков фиксирует скорость, размеры авто, общую массу, нагрузку на ось и колеса, компьютер обрабатывает данные без вмешательства человека и сравнивает с нормативами.

В случае выявления каких-либо нарушений система автоматически формирует штраф и отправляет водителю требование остановиться. Водитель перегруженной фуры должен будет направиться к специальному пункту для разгрузки. Если водитель отказывается выполнить требование, информация о машине-нарушителе направляется ближайшей патрульной машине.

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