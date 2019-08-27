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27.08.19 14:05

Минрегион разрешил проектировать встроенные в ниши кухни

С 1 декабря в квартирах с двумя и более комнатами разрешено проектировать кухни, не отделены от других помещений стенами – так называемые кухни-ниши и кухни-гостиные, тогда как ранее это разрешалось только для однокомнатных квартир.

Минрегион разрешил проектировать встроенные в ниши кухни

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

По словам чиновника, такое нововведение даст возможность более полезно и рационально использовать жилую площадь.

"Часто, покупая квартиру, жители делают перепланировку самостоятельно, желая объединить в единое пространство гостиную и кухню. Теперь этого не нужно будет делать, ведь в новых нормах это разрешено делать сразу при проектировании", – отметил Парцхаладзе.

Замминистра уточнил, что согласно новым ГСН допускается обустройство кухни-ниши, а также объединение кухни с гостиной, если она будет оборудована электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией.

Как сообщалось, ранее в Информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства были опубликованы новые государственные строительные нормы по проектированию жилых домов. Они вводят ряд изменений в строительстве и реконструкции жилья и вступают в силу с 1 декабря этого года.

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