Зеленский подтвердил планы по отмене моратория на продажу земли, – Всемирный банк

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", – написал Малпасс в своем блоге для FT по итогам встречи с Зеленским.

По мнению Малпасса, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права.

"Капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам", – отметил он.

Малпасс также подчеркнул важность проведения земельной реформы.

"В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии. При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", – написал Малпасс.

Как сообщалось, президент группы ВБ Малпасс 22-23 августа впервые посетил Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял эту должность.