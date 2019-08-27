Чехия удвоила квоты по приему рабочих из Украины

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Теперь Чехия готова принимать 40 тысяч рабочих из Украины в год, вместо 19,6 тысяч как было ранее.

Из Сербии и Черногории на работу могут принять 2 тысячи человек. Из Молдавии, Филиппин и Монголии – по 1 тысяче человек, из Индии и Казахстана –600 и 300 человек соответственно.

Такая заинтересованность чешских работодателей к украинцам связана, прежде всего, с языковой и культурной близостью граждан, что и вызвало увеличение квоты в несколько раз, пояснили в МВД Чехии.