БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.08.19 11:24

Чехия удвоила квоты по приему рабочих из Украины

Правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, сообщает чешское информационное агентство Ceske Noviny.

мигранты,миграция,заробитчане

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Теперь Чехия готова принимать 40 тысяч рабочих из Украины в год, вместо 19,6 тысяч как было ранее.

Из Сербии и Черногории на работу могут принять 2 тысячи человек. Из Молдавии, Филиппин и Монголии – по 1 тысяче человек, из Индии и Казахстана –600 и 300 человек соответственно.

Такая заинтересованность чешских работодателей к украинцам связана, прежде всего, с языковой и культурной близостью граждан, что и вызвало увеличение квоты в несколько раз, пояснили в МВД Чехии.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100