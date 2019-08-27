KFC начала тестировать продажу растительных наггетсов и бескостных "крыльев"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Это сбивает с толку, но это восхитительно", - представила компания наггетсы на растительной основе.

Также в меню этого ресторана включат "бескостные крылья" от того же производителя. Крылья будут стоить $1 за штуку, а наггетсы - $6,49 за шесть штук и $8,49 за дюжину, сообщает CNN. Предполагается, что эксперимент будет ограничен одним рестораном и продлится недолго.

Сотрудничество KFC с Beyond Meat стало возможным после того, как этот производитель растительных бургеров, заменителя говяжьего фарша и сосисок расширил ассортимент и включил в него курятину.

В апреле 2019 года Burger King представил веганский гамбургер и недавно включил его в меню всех ресторанов в США. Сеть Dunkin' тестирует сэндвичи с веганской колбасой от Beyond Meat и в июле обещала наладить их поставки в магазины по всей стране. Как отмечает CNN, сети фастфуда тестируют вегетарианские блюда в связи с ростом спроса во всем мире на такую еду.

В мае 2019 года Beyond Meat провела IPO c ценой акций при размещении в $25 за штуку. Сейчас эти бумаги торгуются у $150 за штуку.