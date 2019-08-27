Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты на 33%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $39,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель ОВГЗ на 1,06 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,05 млрд грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,206 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 1 июля Нацбанк приобрел $1,488 млрд.