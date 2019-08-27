АМКУ разрешил Хомутыннику купить крупнейшего торговца удобрениями Фирташа

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Orinast Limited принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, он официально задекларировал ее и через нее владеет ООО "Украинская инвестиционная компания".

"Заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", - говорится в решении АМКУ.

В решении АМКУ не сообщается, какая украинская компания является конечной целью концентрации. Указано, что Dresdenco создана в феврале 2019 года, связана с резидентом Украины, осуществляет деятельность на рынке оптовой торговли минеральными удобрениями, нерезедентами, ведущими производства в Украине. Конечными бенефициарными владельцами компании Dresdenco Investments LTD являются физические лица - граждане Австрии, указывает АМКУ.

Сумме этих критериев соответствует ООО "Ника-Агротрейд". "Дрезденко" нет среди учредителей этой фирмы, однако это лицо может иметь другие отношения контроля с украинской фирмой.

Официальным учредителем "Ника-Агротрейд" является австрийская фирма "Т энд Ф трейд энд файненс гез.м.б.х.", чьими бенефициарами указаны австрийцы Василий и Сергей Толстунов, это подтверждается данными австрийского реестра о фирме T & F Trade & Finance Ges.mbH.

Братья Толстуновы являются выходцами из Киргизии, которые после распада СССР выехали в Австрию. В начале 2000-х годов священник Иван Охлобыстин называл Василия Толстунова своим другом и крупным бизнесменом. В 2010-х годах Василий стал священником РПЦ Московского Патриархата в Вене. Он женат на дочери бывшего министра финансов Киргизии Кемелбека Нанаева (такая Джамиля Нанаева прописана по одному адресу с Василием в Вене). При этом Василий в кипрском реестре указан директором Dresdenco. Братья попадали в скандальные истории с инвестициями в рынок грузовых авиаперевозок Киргизии.

Первым основателем "Ника-Агротрейд" на момент создания фирмы в мая 2018 года был непубличный украинский бизнесмен Виктор Дубовенко и его родственница Лилия Викторовна Дубовенко.

Летом 2018 года Толстунов заменили Дубовенко в схеме собственности. СМИ сообщаели, что создание "Ники-Агротрейд" является следствием слияния компаний "УкрАгроНПК" из группы Дмитрия Фирташа и "Агроимпорт" Дубовенко. В результате на рынке минеральных удобрений в Украине начала работать крупнейшая розничная сеть, торгующая продукцией со складов "УкрАгроНПК".

"Ожидается, что вновь созданная структура будет продавать большую часть продукции украинских заводов группы Ostchem, кроме того, компания активно участвует в выкупе товара от "Сумыхимпром" и ДЗМУ - производителей комплексных удобрений. Известно также, что компания будет импортировать продукцию российских производителей NPK-удобрений и белорусских калийных удобрений", - сообщала "Инфоиндустрия".

После того слияние в ноябре 2018 года России включила "Нику-Агротрейд" в список юрлиц, против которых введены санкции. Также под санкции попали вышеуказанные "Агроимпорт лтд" и "Украгро НПК", тепличный комплекс "Синьков Агро" Дмитрия Фирташа и еще несколько других украинских компаний.

Фирташ последние годы жил в Вене в ожидании экстрадиции в США по обвинению в коррупции.

Хомутынник является совладельцем компании "Кернел", которая по состоянию на 2018 год была крупнейшим владельцем аграрных угодий в Украине.

Хомутынник также фигурировал в сообщениях о продаже ТРЦ "Республика", который ранее принадлежал Фирташу.