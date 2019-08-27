Потребители во Львовской области могут запастись газом на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб. Акция "Твоя энергонезависимость" стартует в канун Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц", - сообщает компания.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов "Львовгаз Сбыта".

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести за летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в центре обслуживания клиентов. Для этого достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа.

"Для того, чтобы легче определиться с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Львовгаз сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора", - сообщает компания.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет от 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года. От этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

"Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать в то время. Тем потребителям, которые к 1 апреля 2020 не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для дальнейших расчетов за газ, или вернуть по заявлению", - сообщает компания.