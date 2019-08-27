Умер экс-глава Volkswagen и внук основателя Porsche

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Пиех "неожиданно" умер 25 августа, рассказала его жена. По информации Bild, ему стало плохо в ресторане. Его отвезли в больницу в Розенхайме, где он умер.

Фердинанд Пьех подал в отставку со всех постов в Volkswagen

Пиех — внук основателя Porsche Фердинанда Порше. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию, столкнувшуюся в начале 1990-х с проблемами, в глобального игрока, владеющего дюжиной разноплановых марок – от мотоциклов Ducati до грузовиков Scania и от бюджетных Skoda до суперкаров Bugatti.