БизнесЦензор

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27.08.19 09:13

Умер экс-глава Volkswagen и внук основателя Porsche

Бывший председатель наблюдательного совета Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Информацию о его смерти подтвердила жена Урсула Пиех, ее обращение опубликовала газета Handelsblatt.

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Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Пиех "неожиданно" умер 25 августа, рассказала его жена. По информации Bild, ему стало плохо в ресторане. Его отвезли в больницу в Розенхайме, где он умер.

Фердинанд Пьех подал в отставку со всех постов в Volkswagen

Пиех — внук основателя Porsche Фердинанда Порше. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию, столкнувшуюся в начале 1990-х с проблемами, в глобального игрока, владеющего дюжиной разноплановых марок – от мотоциклов Ducati до грузовиков Scania и от бюджетных Skoda до суперкаров Bugatti.

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