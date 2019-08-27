Советник Трампа Болтон приедет в Украину

Об этом Болтон написал в Twitter, сообщает БизнесЦензор

"Я с нетерпением жду моей будущей встречи с партнерами в Киеве. Мы поддерживаем реформаторские усилия президента Зеленского и его видение создать сильную и более богатую Украину", - написал Болтон.

Он не назвал конкретных дат своего визита.

Как сообщал БизнесЦензор, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич".

По информации издания, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев уже на этой неделе, чтобы убедить руководство завода не заключать соглашение.