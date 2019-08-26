Трамп подтвердил наличие разногласий в G7 по вопросу РФ

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Некоторые люди согласны со мной, некоторые – нет", – сказал Трамп журналистам, комментируя переговоры на саммите "Семёрки", который проходит в городе Биарриц во Франции. Сам Трамп выступает за то, чтобы Россия была приглашена. Он назвал возможное приглашение России "позитивным" и "полезным" шагом. Ранее он говорил о том, что приглашение президента России Владимира Путина на будущий саммит "вполне возможно".

По словам Трампа, по итогам дискуссий о России никакого решения не было принято. "Мы не голосовали по этому вопросу", – сказал президент США, отказавшись отвечать на вопрос о том, кто из лидеров поддержал его позицию, а кто нет.

О возможности возвращения к формату "Большой восьмёрки" с участием России, который прекратил существование после аннексии Россией Крыма в 2014 году, ранее публично заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Он, однако, заявил, что "ключ" к возвращению России в клуб находится "на Украине". Германия также выступила против того, чтобы Россия в данный момент вернулась за стол переговоров "Семёрки", поскольку конфликт на востоке Украины продолжается, а Крым по-прежнему аннексирован. В том же духе высказывались и представители Канады и Великобритании. Лидеры Италии и Японии публично не высказывали свою позицию.

По данным источников агентства France Presse, лидеры G7 договорились более активно взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, но при этом пришли к выводу, что возвращаться в формат "Восьмёрки" ещё "очень рано".

Двухдневная встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии началась в субботу. Саммит проходит на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также подготовки к Брекзиту и роста опасений в связи с изменениями климата.

Одной из тем стала также ситуация вокруг Ирана. По ряду сообщений, лидеры стран "Семёрки" поручили президенту Франции Эммануэлю Макрону донести до иранского руководства их позицию о недопустимости создания в Иране ядерного оружия. Как Трамп, так и Макрон, однако, заявили, что такого поручения не было, поскольку G7 является неформальным клубом, а не международной организацией. Глава МИД Ирана Джавад Зариф вечером в воскресенье неожиданно прилетел в Биарриц. Агентство Reuters попросило Трампа прокомментировать это сообщение, Трамп - отказался: "Без комментариев".