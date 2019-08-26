Цены на нефть начинают неделю снижением из-за торгового конфликта США и Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:57 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,02%, до 58,2 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 53,51 доллара за баррель.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является эскалация торгового конфликта между США и Китаем в конце прошлой недели. Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

"Единственное, что может разогнать грозовые тучи над рынками нефти на этой неделе, — это если Китай и США проведут переговоры и вместе решат сделать шаг назад. Но я не вижу, что мы к этому идем", — сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Холли.