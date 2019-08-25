Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В основе новых возможностей лежит техника OCR (optical character recognition – оптическое распознавание символов). Функция копирования/вставки основана на существующей способности Lens понимать и извлекать текст, найденный на фотографиях, будь то снимок экрана или фотография физического знака или документа.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно выбрать фотографию или скриншот в Google Photos, нажать на кнопку Lens, выделить нужный фрагмент текста, а затем его можно копировать и вставлять в нужное место.

Новые возможности уже доступны пользователям некоторых устройств на платформе Android, но на платформе iOS они еще не активны. Также новая функция постепенно становится доступной и в десктоп-версии сервиса Google Photos.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram