Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.
В основе новых возможностей лежит техника OCR (optical character recognition – оптическое распознавание символов). Функция копирования/вставки основана на существующей способности Lens понимать и извлекать текст, найденный на фотографиях, будь то снимок экрана или фотография физического знака или документа.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно выбрать фотографию или скриншот в Google Photos, нажать на кнопку Lens, выделить нужный фрагмент текста, а затем его можно копировать и вставлять в нужное место.
Новые возможности уже доступны пользователям некоторых устройств на платформе Android, но на платформе iOS они еще не активны. Также новая функция постепенно становится доступной и в десктоп-версии сервиса Google Photos.