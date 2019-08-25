За три года в Украине открыли 320 детсадов, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор.

Гройсман подчеркнул, что за время работы действующего правительства в Украине создано 85,5 тыс. мест в детских садах. Это существенно сокращает дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест.

По школьного образованию с сентября 2018 года правительство реализует проект "Новая украинская школа". По ее стандартам, а речь идет как о методах обучения, так и о материальном обеспечении школ, в этом году будет учиться 1 млн детей. Общие инвестиции государства в проект составили около 7 млрд грн.

Важен постепенный рост зарплат педагогов. В 2016 года по 2018 год он составило от 1,5 до 3 раз. А с января 2020 году произойдет новый этап роста доходов педагогов - в среднем на 20-70%. Причем повышение коснется не только школьных учителей, но и воспитателей садов, мастеров производственного обучения и тому подобное.

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