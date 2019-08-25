Благодаря генерации энергии из мусора Украина может замещать до 1 миллиарда кубометров газа в год

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.
"Мусор - это тот ресурс, который можно превратить из экологической проблемы в источник энергии и точку роста отечественной экономики", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Поэтому Госэнергоэффективности уже разработало не только концепцию, но и целый ряд законопроектов для стимулирования энергетической утилизации твердых бытовых отходов.
Основная идея - создать законодательные условия, согласно которым бизнесу будет выгодно устанавливать "waste-to-energy plants" и вывозить отходы именно на заводы, а не на свалки или в лес.
Такая практика распространена в европейских странах. Например, Швеция перерабатывает почти 100% твердых бытовых отходов и даже импортирует их из других стран.
Поэтому в соответствии с разработанной концепции и законопроектов предусматривается:
- предоставить гарантии инвесторам по поставкам определенных объемов мусора на переработку;
- ввести долгосрочные договоры на обращение с бытовыми отходами;
- создать стимулы для строительства "waste-to-energy plants";
- установить четкие правила тарифообразования для услуг по энергетической утилизации отходов (gate fee)
- закрепить законодательно экологические требования для предприятий мусороперерабатывающей отрасли;
- наладить систему администрирования обращения с отходами на муниципальном уровне;
- усилить ответственность за захоронение отходов на несанкционированных свалках;
- создать прозрачный рынок в этой сфере.
Мусороперерабатывающие заводы смогут получать доходы за:
- производство тепловой и электрической энергии;
- переработку отходов;
- реализацию вторичного сырья и/или альтернативного топлива.
По оценкам экспертов, благодаря производству энергии из отходов возможно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.