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25.08.19 12:59

Благодаря генерации энергии из мусора Украина может замещать до 1 миллиарда кубометров газа в год

Благодаря генерации энергии из мусора Украина может замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.

мусор,мусоропереработка

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.

"Мусор - это тот ресурс, который можно превратить из экологической проблемы в источник энергии и точку роста отечественной экономики", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Поэтому Госэнергоэффективности уже разработало не только концепцию, но и целый ряд законопроектов для стимулирования энергетической утилизации твердых бытовых отходов.

Основная идея - создать законодательные условия, согласно которым бизнесу будет выгодно устанавливать "waste-to-energy plants" и вывозить отходы именно на заводы, а не на свалки или в лес.

Такая практика распространена в европейских странах. Например, Швеция перерабатывает почти 100% твердых бытовых отходов и даже импортирует их из других стран.

Поэтому в соответствии с разработанной концепции и законопроектов предусматривается:

Мусороперерабатывающие заводы смогут получать доходы за:

По оценкам экспертов, благодаря производству энергии из отходов возможно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.

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