Пилоты British Airways проведут 3 забастовки в сентябре

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Ассоциации пилотов британских авиалиний (BALPA), акции протеста запланированы на 9,10 и 27 сентября.

Впрочем, пилоты надеются, что руководство авиакомпании еще сможет отменить забастовку, если согласится с их требованиями. Речь идет о повышении размера заработной платы летчикам. Соответствующие предложения от работников к руководству British Airways уже поступили, отмечается в сообщении.

В самой компании отметили, что объявление проведение забастовок ничем "нельзя оправдать". Абсолютно неприемлемо, что намеченные забастовки сведут на нет планы по намеченным путешествиям десятков тысяч клиентов British Airways, отмечает руководство.

Клиентам компании уже пообещали возмещение средств или перенос запланированных рейсов на другую дату.