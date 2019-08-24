Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Большую часть дохода актрисы составил гонорар в размере $35 млн за фильм студии Marvel "Мстители: Финал".

Второе место заняла колумбийско-американская актриса София Вергара, заработавшая за год $44,1 млн. Актриса известна по сериалу "Американская семейка", выходящему с 2009 году. Третье место за актрисой и продюсером Риз Уизерспун с годовым доходом $35 млн.

Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн. Успех Джонсону принесло участие в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Небоскрёб", а также "Джуманджи: Новый уровень", который скоро выходит на экраны. Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт, заработавший за прошедший год $76,4 млн. На третьей строчке оказался Роберт Дауни-младший с доходом $66 млн. Лидер прошлого года - Джордж Клуни - не попал в первую десятку.