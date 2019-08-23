Итоги недели: Новые шахты Ахметова, проблема "евроблях" и акция от "Нафтогаза"

ФИНАНСЫ

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 2 раза

Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,07 млрд грн, что на 45% меньше, чем неделей ранее.

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, снижение ставок и сокращение объемов размещения ОВГЗ в последние несколько недель обусловило уменьшение притока валюты от нерезидентов, но это не сказалось на курсе гривни.

Кабмин расширил перечень банков для получения субсидий

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Теперь это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

Глава "Райффайзен Банка Аваль" ушел с должности после 14 лет работы

Владимир Лавренчук завершает работу на должности председателя правления АО "Райффайзен Банк Аваль", новым главой банка станет бывший первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.

Нацбанк отклонил кандидатуру главы набсовета "Укрэксимбанка", который руководит компанией Азарова

Нацбанк отклонил кандидатуру Торстена Пауля на должность главы набсовета "Укрэксимбанка". Ранее журналисты выяснили, что Пауль является директором венской фирмы, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в июле замедлилось до 0,2%

По данным Госстата, промышленное производство в июле сократилось на 0,2%, после падения на 2,3% в июне и роста в мае на 1,6%, апреле – на 5,2%, марте – на 2,1%. По итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4%.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" разрешил населению закупить газ на зиму по летним ценам

"Нафтогаз Украины" предложил населению закупить газ для отопления зимой по действующим низким летним ценам, к акции присоединились большинство региональных сбытовых компаний.

В рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители могут закупить до 25 тыс. кубометров газа по цене 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС, стоимости транспортировки и распределения). Акция продлится до 25 сентября.

Кабмин принял решение для снижения тарифов "Укрэнерго" для бизнеса в 3 раза

Кабмин внес изменения в механизм возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, которые позволят НКРЭКУ снизить тариф "Укрэнерго" с 32 коп. до 11 коп. за кВт-ч. В первую очередь снижение тарифа на электроэнергию будет ощутимым для крупных потребителей, которые присоединены к сетям "Укрэнерго".

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, это первое из предложенных решений, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

Запасы в газохранилищах выросли до максимума с 2012 года

Запасы газа в подземных хранилищах составляют 17,4 млрд кубометров и являются наибольшими с 2012 года, сообщил "Укртрансгаз". Закачка газа уже прекращена в 4 из 10 хранилищ в связи с достижением плановых объемов на 2019 год.

"Укртрансгаз" анонсировал начало реверсных поставок газа из Румынии

"Укртрансгаз" планирует обеспечить возможность для импорта газа из Румынии в объеме 1,5 млрд кубометров в год с 1 января 2020 года.

Цены на автогаз в рознице перешли к росту

Цены на сжиженный газ на АЗС начали повышаться, достигнув в пятницу, 23 августа, отметки 11,55 грн/л. До этого розничные цены на автогаз снижались с начала июня. За этот период они опустились с 13,65 грн/л до 11,35 грн/л.

ВЛАСТЬ

Кабмин утвердил кандидатуру нового бизнес-омбудсмена

Кабинет министров утвердил решение об избрания бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы и экс-министра польского правительства Марчина Свенцицкого. Распоряжение вступает в силу с 12 октября.

Офис Зеленского готовится упростить увольнение госслужащих, – Нефьодов

Офис президента готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих, который может быть внесен как неотложный, сообщил глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Кабмин передал администрирование налогов новой Налоговой службе

Кабинет министров полноценно запустил Государственную налоговую службу, передав ей функции по реализации налоговой политики и администрированию налогов. Распоряжение вступает в силу после публикации.

Кабмин повторно разрешил Госслужбе труда возобновить проверки бизнеса

Кабинет министров вновь разрешил инспекторам Госслужбы труда проводить проверки предпринимателей, хотя в мае Шестой апелляционный админсуд отменил предыдущее постановление, санкционировавшее такие проверки.

Офис Зеленского обещает установить вознаграждение за разоблачение коррупционных схем

Офис президента готовит механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции, сообщил замглавы Офиса Руслан Рябошапка. В том числе обсуждается материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Кабмин уволил главу Госкино

Кабинет министров уволил Пилипа Ильенко с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желению.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова оформляет контроль над угольными активами Нусенкиса

"Метинвест" Рината Ахметова подал заявку в Антимонопольный комитет на приобретение более 50% в уставном капитале ООО "Индастриал коал Холдинг" LTD, которое владеет контрольным пакетом акций крупнейего производителя коксующегося угля в Украине ПАО "Шахтоуправление "Покровское", а также ряда связанных активов, ранее принадлежавших Виктору Нусенкису.

Ранее "Метинвест" заявлял, что в прошлом году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Нусенкиса за $190 млн и получил опцион на выкуп остальной доли.

Фирма Коломойского впервые получила 500 миллионов на дизель для "Укрзализныци"

Кременчугская компания "Оил-Трейд 2018" из орбиты Игоря Коломойского получит 506,90 млн грн за поставку дизтоплива для "Укрзализныци".

В последний раз фирмы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда олигарх был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Новым главой "Укроборонпрома" станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева, сообщил Цензор.НЕТ.

В свою очередь глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил, что на должность главы правления "Укроборонпрома" отобрано три кандидата, а член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия высказал мнение, что сейчас речь может идти лишь о назначении временного главы.

Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Суд постановил закрыть производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго", сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. Дело о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено в 2004 году.

Исполнительная служба арестовала акции "Укртелекома" Ахметова

Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций "Укртелекома" из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком".

Гендиректор телеканала Коломойского уходит с должности после 11 лет работы

Генеральный директор медиахолдинга "1+1 media" Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга. Ткаченко избран народным депутатом от партии "Слуга народа".

Суд разблокировал приватизацию "Президент-Отеля"

Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

ТРАНСПОРТ

Водителям евроблях подготовят новые правила растаможки авто

Офис президента планирует разработать новый законопроект для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей на еврономерах, сообщил замглавы ОП Руслан Рябошапка. Для подготовки документа президент внесет законопроект об отсрочке штрафов для водителей евроблях еще на три месяца на первом заседнии Верховной Рады.

Тем временем Фискальная служба напомнила, что с 22 августа вступили в силу штрафные санкции для водителей евроблях, а глава Таможенной службы Максим Нефьодов уточнил, что Нацполиция имеет доступ к таможенным базам и может применять штрафы на практике.

"Укравтодор" начал устанавливать возле Киева системы взвешивания авто в движении

"Укравтодор" начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM, Weight-in-Motion). Первые две площадки для взвешивания в движении установят возле Киева до конца месяца. Проект планируется за два-три года расширить по всей стране.

"Борисполь" распределит перенесенные рейсы из аэропорта "Киев" между двумя терминалами

Аэропорт "Борисполь" примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома аэропорта "Киев" в сентября, распределив их между терминалами D и F.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

МВД объявило в розыск двух подозреваемых по делу "Роттердам+"

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Перед этим Соломенский районный суд Киева отказался заочно арестовать подозреваемых по обращению прокуратуры.

Вовк и Бутовский входят в число шести подозреваемых по делу "Роттердам+" вместе с сотрудниками энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, которых суд раньше выпустил под залог.

Тем временем 21 августа Киевский апелляционный суд снял арест с компьютеров, на которых были найдены доказательства сговора фигурантов дела.

Члены Совета правосудия ездили к Богдану перед рассмотрением дела судьи Вовка

Как выяснили журналисты, члены Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении бывшего главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченка.

После этого ВСП отказалася отстранять этих судей скандального Окружного админсуда Киева, несмотря на открытое в их отношении дело.

СБУ провела обыски по делу о присвоении 500 миллионов на тендерах государственных шахт

СБУ провела обыски и ряд других следственных действий по делу о присвоении 500 млн грн через фиктивные тендеры по закупке шахтного оборудования. По данным следствия, деньги были перечислены и обналичены через ряд фирм-прокладок. При этом оборудование, необходимое для работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

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