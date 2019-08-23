Администрация Трампа разблокировала международную помощь США на $4 миллиарда

Как сообщает Голос Америки, Администрация Дональда Трампа уступила после того, как и демократы, и республиканцы выступили против попыток заморозить уже выделенные Конгрессом средства, передает БизнесЦензор.

Влиятельный сенатор-демократ Чак Шумер поздравил изменение позиции администрации США.

"Хорошо, что президент Трамп отказался от своей угрозы. Определение статей государственных расходов относится к наиболее фундаментальным сферам ответственности Конгресса", –отметил Шумер.

Двое республиканцев, сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Хэл Роджерс, также заявили, что заморозка международной помощи нанесла бы "значительный" ущерб национальной безопасности и усилиям в сфере борьбы с терроризмом, а также затруднила бы будущие бюджетные переговоры между Белым домом и Конгрессом.

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Как сообщалось, ранее правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включая международные проекты по охране здоровья, инициативы, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействие развитию.

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