"Укргаздобыча" потратила еще 48 миллионов на консультации

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на текущий год заказали услуги, направленные на трансформацию организации. Акцент сделают на поддержке в организации целостного процесса управления эффективностью персонала и на детализации организации пяти корпоративных функций – стратегической, управления персоналом, закупок, финансовой, юридической.

Результатом работы команды из менеджера проекта и трех консультантов при поддержке руководителей и экспертов будет стратегический отчет.

Закупку провели без аукциона из-за отсутствия конкуренции. В протоколе заседания тендерного комитета такое решение обоснованно предыдущим опытом работы "МакКинзи" по разработке стратегии и организационной трансформации "Нафтогаза", обеспечением совместимости с ранее полученными результатами услуг "МакКинзи", которые нельзя передавать третьим лицам, знанием специфики "Укргаздобычи" и владением конфиденциальной информацией .

Столичная "МакКинзи и Компания Украина" во главе с Жоржем Массудом принадлежит фирме "МакКинзи и компания, Инк. Украина" (McKinsey&Company Inc. Ukraine, США).

С 2018 года "Укргаздобыча" заказала ей консультаций на 181,49 млн грн, а в 2017 году АО "Ощадбанк" – на 14,82 млн грн. Также на сайте "Приватбанка" ранее сообщалось, что кэту омпанию выбрали для разработки стратегии, но потом публикацию удалили.

Напомним, бывший председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко до назначения в госкомпании работал в "McKinsey Ukraine". Некоторые СМИ считали его приближенным к экс-президенту Петра Порошенко, поскольку в "McKinsey Ukraine" также работает Юлия Алиханова – жена сына экс-президента Алексея Порошенко.

Как сообщалось, в мае "Укргаздобыча" заказала ООО "МакКинзи и Компания Украина" консультации по вопросам предпринимательской деятельности на сумму 64,02 млн грн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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