"Интерпайп" Пинчука купил половину выставленного "Укрзализныцей" на продажу металлолома

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

За три дня активных торгов национальная железнодорожная компания реализовала 65 тыс. тонн лома, при этом выручив порядка 350 млн грн. "Интерпайп" стал победителем торгов на 46% этого объема металлолома.

"Цена торгов оказалась выше рыночной, однако мы приняли такое решение как шаг навстречу "Укрзализныце", которая в свою очередь услышала пожелания потребителей и учла их. Судя по участникам торгов, такой подход позволил купить лом реальным потребителям, а не посредникам с целью перепродажи", - заявил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

В сообщении отмечается, что это была первая успешная продажа металлолома через систему "ProZorro.Продажи", и потребители ожидают дальнейших торгов со стороны "Укрзализныци", неоднократно заявлявшей, что имеет около 16 тыс. списанных вагонов под продажу в лом.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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