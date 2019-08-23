В маршрутках Энергодара и Чорткова запустили оплату проезда с помощью банковской карты

Об этом говорится в сообщении компании. передает БизнесЦензор.

Валидаторы находятся в салоне или непосредственно возле водителя. Для оплаты проезда в автобусе пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карту, устройство с NFC или карту горожанина к валидатору и дождаться звукового и светового сигнала. Никакие дополнительные комиссии за бесконтактную оплату проезда не взимаются.

"Введение в нашем городе системы бесконтактной автоматизированной оплаты проезда будет способствовать не только оптимизации процесса перевозки жителей общественным транспортом, но и усовершенствованию системы учета льготников. Оснащение всех маршрутных автобусов города валидаторами позволит обеспечить максимально удобный способ оплаты проезда для всех категорий пассажиров. Уверен, что проект станет еще одним успешным шагом на пути к созданию современного умного города и обеспечения комфортных условий для жизни наших граждан", — подчеркнул мэр Энергодара Павел Музыка.

Городские маршрутные автобусы с возможностью безналичной оплаты проезда курсируют в Энергодаре по пяти маршрутам, проходящим по основным улицам города: Молодежной, Козацкой, Воинов-интернационалистов, Строителей, Юности.

В Чорткове валидаторами оборудованы городские автобусы, которые курсируют по шести маршрутам.

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