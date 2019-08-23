НАБУ завершило расследование первого дела Крючкова на 350 миллионов

Как сообщает пресс-служба Бюро, 23 августа подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и передачей дела в суд, передает БизнесЦензор.

Речь идет о бывшем председателе правления АО "ХК "Энергомережа" Дмитрии Крючкове, которому инкриминируют совершение преступлений по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также бывшем и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленкова (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику – ПАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику ЗАО "ХК "Энергомережа". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.

"Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЗАО "ХК "Энергомережа" более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для ПАО "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн грн", – указывают в НАБУ.

В юридическом смысле облэнерго переуступали "Энергомереже" право требования взыскать долги с таких обществ как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК", ПАО "Днепроспецсталь", которые являются одними из крупнейших потребителей на территории Запорожской области.

НАБУ отмечает, что схема действовала на протяжении 2014-2015 годов и для ее реализации применялись договора об уступке права требования, противоречащие законодательству в сфере электроэнергетики, которые меняли порядок проведения расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины.

"В течение примерно трех лет глава ЗАО "ХК "Энергомережа" скрывался от следствия – его объявили в розыск. И только в апреле 2019 года это лицо было экстрадировано из Германии в Украину. Второй подозреваемый – бывший и.о. генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" – и дальше находится в розыске и, по данным следствия, находится на территории Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали 4 декабря 2015 года. Оно стало первым в истории НАБУ и САП уголовным производством.

По данным Бюро, расследование завершено относительно отдельных эпизодов действия коррупционной схемы. В отношении еще ряда подобных сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается.

Читайте также: САП разрешила экстрадированному в Украину Крючкову вернуться обратно в Германию

Как сообщалось, 14 августа Соломенский районный суд Киева отменил ношение электронного браслета для бывшего народного депутата и экс-главы правления компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, которого следствие подозревает в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн грн. Также суд продлил срок действия остальных обязанностей для Крючкова до 29 августа.

Ранее Соломенский районный суд Киева избрав меру пресечения Крючкову, позволил ему выйти под залог в 7 млн грн.

Ранее журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Крючков был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Крючков сам согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил, что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" задержали экстрадированного в Украину из Германии Крючкова.

Крючков в суде заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

Государственное бюро расследований 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова и других неустановленных лиц.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram