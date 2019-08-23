JP Morgan улучшил прогноз роста ВВП Украины до 4,3%

Об этом говорится в обзоре развивающихся рынков Восточной Европы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также пересмотрели прогноз роста ВВП на 2020 год, улучшив его до 3,8% с прогнозируемых ранее 3,4%", – сказано в сообщении.

Согласно ему, у аналитиков нет сомнений, что рост ВВП превысит 3% по итогам 2019 года. Аналитики напоминают, что в зависимости от того, насколько эта черта будет превышена, зависят выплаты по ВВП-варантам Украины.

По мнению JP Morgan, рост экономической активности в стране за счет обещаемых президентом Зеленским реформ может удивить уже к концу 2019 года. В частности, они отмечают возможное влияние земельной реформы на рост деловой активности, хотя пока не учитывают его в своих прогнозах.

Аналитики JP Morgan также улучшили свой прогноз по международным резервам – до $23 млрд против ранее ожидаемых $19,2 млрд, не учитывая при этом поступлений МВФ в текущем году.

"Если прогноз сбудется, то уровень международных резервов будет самым высоким с 2012 года, но все же не превысит $28,3 млрд, требуемых Международным валютным фондом", – говорится в документе.

Вместе с тем аналитики отметили рост торгового дефицита, который привел к увеличению дефицита текущего счета платежного баланса – до $432 млн в июне по сравнению с его профицитом в $225 млн в мае и дефицитом в $126 млн в июне 2018 года. В годовом исчислении дефицит текущего счета увеличился до $3,9 млрд с $3,6 млрд в мае и с $2,8 млрд в июне 2018 года. И хотя эксперты указывают, что это меньше дефицита текущего счета за 2018 год ($4,3 млрд), они отмечают, что такое сокращение обусловлено лишь поступлением денежных переводов.

Аналитики JP Morgan также указали на увеличение признаков завышенного обменного курса гривни. В частности, они отметили, что без учета экспорта продукции АПК и ГМК и импорта энергоресурсов динамика экспорта другой продукции в последние два года слабая и уступает динамике импорта, причиной чего может быть высокий реальный эффективный обменный курс (РЭОК).

По их оценкам, в третьем квартале этого года курс гривни может снизиться до 26,5 грн/$1, в четвертом – до 28 грн/$1, а к концу первого полугодия следующего года – до 29 грн/$1.

Аналитики JP Morgan в связи с ожиданием 30% роста цен на газ в ноябре этого года также несколько ухудшили прогноз инфляции на текущий год – с 6,4% до 7,2%.

По их мнению, в следующем году инфляция будет колебаться в пределах 6-9%, а по итогам года составит около 7%, тогда как прогноз центробанка о ее снижении к концу 2020 года до 5% слишком оптимистичный.

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