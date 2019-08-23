"Укрэнерго" подало иск к госпредприятию "Энергорынок" на 1,7 миллиарда

Как сообщает пресс-служба компании, сумма долга подтверждена актами сверки расчетов, но никаких платежей для погашения долга на момент подачи иска не было осуществлено, передает БизнесЦензор.

"Еще 16 июля НЭК "Укрэнерго" направила претензию с требованием оплатить задолженность. ГП "Энергорынок" не отрицает наличия последней, однако и не проявляет намерения ее оплатить. Поэтому НЭК "Укрэнерго" обратилось в суд для взыскания долга", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" с введением нового рынка утратили силу закон "Об электроэнергетике" и другие нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения между ГП "Энергорынок" и участниками оптового рынка на основе двусторонних договоров.

В связи с этим 29 мая "Энергорынок" письмом сообщил "Укрэнерго" о расторжении договора, но одновременно не предпринял мер для погашения задолженности до 1 июля.

В то же время, согласно закону "О рынке электрической энергии" ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения своей кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию, а в соответствии со ст. 629 Гражданского кодекса договор является обязательным для исполнения сторонами.

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Как сообщалось, с 1 июля в Украине была запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию единого покупателя и продавца электроэнергии – ГП "Энергорынок". Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним, что тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

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