Киевский метрополитен ограничил продажу и пополнение зеленых проездных

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

В частности, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

"Крещатик" (центральный выход);

"Театральная";

"Площадь Независимости";

"Академгородок" (выход к магазину NOVUS);

"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");

"Арсенальная";

"Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");

"Сырец";

"Почайна" (выход к ул. С. Бандеры);

"Площадь Льва Толстого".

"Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно", – сказано в сообщении.

Кроме того, на станции "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет.

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