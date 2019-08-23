Киевский метрополитен ограничил продажу и пополнение зеленых проездных

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.
В частности, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:
- "Крещатик" (центральный выход);
- "Театральная";
- "Площадь Независимости";
- "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
- "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
- "Арсенальная";
- "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
- "Сырец";
- "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры);
- "Площадь Льва Толстого".
"Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно", – сказано в сообщении.
Кроме того, на станции "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет.