БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.08.19 19:48

Киевский метрополитен ограничил продажу и пополнение зеленых проездных

В столичном метро больше не будет возможности приобрести или пополнить зеленые карты на ряде станций.

Киевский метрополитен ограничил продажу и пополнение зеленых проездных

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

В частности, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

"Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно", – сказано в сообщении.

Кроме того, на станции "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100