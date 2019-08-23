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23.08.19 17:38

Предприятия увеличили доналоговую прибыль за полгода на 23%, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2019 года увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 23,4% – до 218,094 млрд грн (в январе-июне 2018 года – 176,81 млрд грн).

Предприятия увеличили доналоговую прибыль за полгода на 23%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2019 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 291,784 млрд грн прибыли, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В то же время 24,9% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-июне текущего года сократились на 18,6% по сравнению с январем-июнем минувшего года – до 73,691 млрд грн.

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