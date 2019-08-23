Китайская Huawei оценила убытки от санкций США в $10 миллиардов

Об этом заместитель председателя Huawei Эрик Сюй сообщил Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

При этом топ-менеджер отметил, что общий ущерб, нанесенный компании, будет "немного меньше" первоначальной оценки, которую давал основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. По его прогнозам, продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на $30 млрд.

Представитель Huawei сообщил, что компания продолжает разрабатывать альтернативы американским технологиям, необходимым для изготовления ее оборудования.

Так, в пятницу Huawei представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, который должен составить конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp.

Ранее в этом месяце компания презентовала собственную операционную систему (ОС) для смартфонов под названием HarmonyOS. Эта ОС со временем может заменить Android в устройствах компании в случае ужесточения американских санкций.

По словам Сюя, Huawei также ищет способы заменить программное обеспечение для проектирования микросхем, которое предлагают компании Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

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Как сообщалось, ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американское правительство продлит отсрочку, предоставленную Huawei Technologies, которая позволяет китайской фирме продолжать закупать продукцию американских компаний, чтобы обслуживать существующих клиентов.

При этом министр сообщил, что включит 46 дочерних структур Huawei в черный список экспортеров. По мнению американских властей, компания занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства.

Напомним, с мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз.

В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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