Opel представил первый в мире раллийный электромобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Серия стартует летом 2020 года, после этого в 2021 году пройдет так называемый Super Season, состоящий минимум из 10 этапов. Гонки будут проходить в рамках этапов German Rally Championship и других аналогичных мероприятий под эгидой Всеобщего немецкого автоклуба (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC).

Раллийная версия Opel Corsa-e Rally получила ту же платформу, что и серийная модель - электродвигатель мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм и батарею на 50 кВтч. В итоге модель способна разгоняться от 0 до 50 км/ч всего за 2,8 секунды и набирать первые 100 км/ч за 8,1 секунды. Запас хода от полного заряда 50 кВтч батареи составляет 330 км по измерительному циклу WLTP.

При этом разработчики добавили все необходимое для участия в ралли - интегрированный каркас безопасности, защиту днища двигателя и коробки передач, электрический огнетушитель, , быстросъемные крепления для капота и задней двери. Используется усиленная раллийная подвеска, регулируемые дисковые тормоза, гидравлический ручной тормоз, а также специальная гоночная система логирования поездки и светотехника.

Стоимость Opel Corsa-e Rally составит менее 50 тыс. евро, при этом в компании рассчитывают поставить для первого сезона минимум 15 экземпляров электромобиля.

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