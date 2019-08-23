"ГАЗ" российского олигарха Дерипаски сократит зарплаты из-за санкций США

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на разосланное сотрудникам группы уведомление, передает БизнесЦензор.

Как сообщают работники компании, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно – пропорционально объему работ. В уведомлениях отмечалось, что решение связано в том числе с санкциями США.

В "ГАЗе" подтвердили факт уведомления сотрудников. При этом в компании заявляют, что уведомления – превентивная мера, при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена.

Как отмечает издание, одной из возможных проблем, связанных с санкциями, могло стать ограничение поставок компонентов на "ГАЗ". В частности, речь идет о поставках двигателей. Как рассказывают источники издания на рынке, проблема возникла с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech, которые собирают на заводе "ГАЗ".

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Как сообщалось, ранее сам Олег Дерипаска допустил банкротство и национализацию автомобильной группы ГАЗ, которая, как и другие его активы и сам бизнесмен, попала под санкции США в апреле 2018 года. По словам бизнесмена, в группе ГАЗ работае​т более 40 тыс. человек.

По словам Дерипаски, большое количество иностранных поставщиков уже прекратили работу с ГАЗом из-за риска вторичных санкций. Так, с декабря 2018 года ГАЗ уже остановил сборку легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter немецкой Daimler. А в марте 2019 года глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович сказал, что из-за санкций компания не могла купить долю в группе ГАЗ и по этой же причине были приостановлены поставки дизельных двигателей немецкого концерна для "Газелей".

"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна - на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Последний дедлайн истекает 8 ноября 2019 года.

При этом другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

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