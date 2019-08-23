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23.08.19 16:14

Аваков анонсировал ликвидацию Департамента защиты экономики Нацполиции

Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции.

Аваков анонсировал ликвидацию Департамента защиты экономики Нацполиции

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время коллегии МВД, передает БизнесЦензор со ссылкой на департамент коммуникации министерства.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями – Службы финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", – сказал Аваков.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований", – добавил глава МВД.

При этом министр добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что ликвидация профильного Департамента Нацполиции может стать первым шагом для создания единого органа по расследованию финансовых преступлений.

"Финансовые преступления становятся все более сложными: одна налоговая со многими преступлениями справиться не может, один департамент Нацполиции, как и СБУ. Сейчас есть возможность достаточно быстро перейти к созданию этого органа и создать Службу после принятия соответствующего законопроекта. МВД в данном случае делает первый шаг, чтобы сделать возможным этот процесс", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, на совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины в пятницу будет обсуждаться вопрос создания Службы финансовых расследований.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.  

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