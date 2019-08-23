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23.08.19 16:23

Урожай зерновых достиг 39 миллионов тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 23 августа украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на 10 млн га, или 65% к прогнозу и намолотили 39 млн тонн зерна при средней урожайности 39,0 ц/га.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

Кроме того, подсолнечника собрано 30,0 тыс. тонн с площади 19,0 тыс. га.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской – 3,1 млн тонн, Запорожской – 3,0 млн тонн, Харьковской – 2,8 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн областях.

Наряду с уборкой урожая производится посев озимого рапса под урожай 2020 года. В настоящее время посеяно 549 тыс. га, или 51% к прогнозу.

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.

Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн).

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