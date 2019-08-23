Секретарь СНБО предложил начать монетизацию льгот для ветеранов

Об этом говорится в сообщении СНБО, передает БизнесЦензор.

Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, частичную монетизацию, поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике, - "раздражитель, который выстраивает недоверие".

Говоря о Едином реестре ветеранов, над созданием которого сейчас работает Министерство по делам ветеранов, Секретарь СНБО Украины подчеркнул: "Главный вопрос - чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряло. Президент и СНБО будут оказывать в этом максимальную поддержку".

Данилюк также считает важной поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов: "Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать за модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве".

По убеждению Секретаря СНБО Украины, одним из приоритетов государственной политики должно также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.

"Всем людям трудно просить помощь для себя. А тем, кто привык защищать других, это чрезвычайно сложно. Государство должно это понимать и проявлять инициативу, протягивать руку помощи", - сказал Данилюк.

"Государство не должно откупаться от ветеранов льготами. Должно быть партнерство - доверие, уважение и открытость", - подытожил Данилюк.

Он также пообещал создать при СНБО Украины "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.

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