"Метинвест" Ахметова установил на "Азовстали" очистное оборудование за 8 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-служба "Метинвеста" сообщает БизнесЦензор.

"Установлено очистное оборудование немецкой фирмы Lamellen – Jet. Проводятся пусконаладочные работы. Инвестиции в проект составили 8,1 млн грн", - говорится в сообщении.

К реконструкции аспирации в конвертерном цехе "Азовстали" приступили в 2017 году. Для установки нового очистного оборудования демонтировали старую аспирационную установку и изменили систему подачи материалов. Построили компрессорную и шкаф управления для подачи воздуха на фильтр. Новый карманный фильтр с регенерацией закупили у немецкой фирмы Lamellen – Jet. Его производительность – 11000 куб. м/час.

Пусконаладочные работы завершаются. Результаты замеров при работе новой аспирации подтверждают, что степень очистки соответствует лучшим европейским практикам.

"Для нас было важно значительно снизить выбросы пыли в атмосферу. Поэтому выбирали максимально эффективное и современное оборудование. Кроме того, чтобы выполнить экологические обязательства перед жителями города и при этом не останавливать конвертерный цех на период реконструкции, мы закупали уже дробленые материалы по стоимости на 20% выше, чем если бы подготавливали в отделении цеха. Экологизация металлургического производства – реальная задача, мы делаем уверенные шаги к чистому и современному металлургическому производству", - сказал генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".