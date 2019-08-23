Цены на автогаз в крупных сетях АЗС ускорили рост

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сети WOG и ОККО повысили цены на 26 копеек – до 12,18 и 12,19 грн/л соответственно.

На KLO газ подорожал на 10 копеек – до 11,99 грн/л.

Сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 3-4 коп./л – до 10,96-11,06 грн/л.

В сетях AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, "Параллель", "Род-Ник", "Укргаздобыча" и SUN OIL автогаз подорожал на 1-48 коп./л.

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Как сообщалось, с начала августа оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 13,4%, до 20 270 грн/т. Стоимость сжиженного газа АО "Укргаздобыча" на последнем электронном аукционе 21 августа выросла на 15,4% – до 20 562 грн/т.

Одной из причин роста цен на ресурс украинских производителей стала реакция на повышение импортных котировок: с начала августа средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла примерно 25% или на $70/т, до $365-370/т.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, стало снижение импортных поставок СУГ в первой половине августа, в следствие чего спрос начал превышать предложение.

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