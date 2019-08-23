Крупнейший иностранный покупатель решил распродать российские самолеты Sukhoi Superjet

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой ряд источников в российских авиапромышленных кругах, передает БизнесЦензор.

Два собеседника издания уверяют, что Interjet хочет продать все 22 свои SSJ-100. Продан может быть только 21, поясняют два других, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению.

Один из собеседников утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Еще один – что продадут столько, сколько получится.

Причина такого решения – тяжелое финансовое состояние Interjet, уверяют два собеседника. Однако по данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ-100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три – с декабря 2018 - января 2019 года и последний – с марта 2019 года.

Близкий к российскому ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) человек говорит, что купить самолеты у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании.

Interjet покупала самолеты, а не брала в лизинг, и получила огромную скидку – самолеты достались ей по $23,5 млн за штуку при рыночной цене тогда около $29 млн. Теперь Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16-17 млн. Но техническое состояние простаивающих судов может быть таким плохим, что на каждый самолет придется потратить несколько миллионов долларов для восстановления летной годности, говорит менеджер авиастроительной компании.

Вопрос покупки самолетов изучала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), уверяет близкий к ОАК человек. ГТЛК – крупнейший покупатель SSJ-100 – поставила российским авиакомпаниям 40 таких судов в лизинг.

Читайте также: Российская авиакомпания отказалась от закупки новых самолетов Sukhoi Superjet после крушения

Как сообщалось, ранее стало известно, что мексиканская InterJet, крупнейший зарубежный заказчик российских ближнемагистральных SSJ 100, откажется от покупки 8 дополнительных самолетов.

Российские авиакомпании эксплуатируют 102 самолета SSJ-100, ГСС планирует выпустить в этом году еще около 20 самолетов, о заказах из-за рубежа ничего не сообщалось.

В конце 2018 года полеты семи SSJ-100 остановил единственный их европейский эксплуатант – ирландская Cityjet, они возвращены лизингодателю, группе ВЭБ. Причина в том, что из-за долгого ожидания запчастей российские самолеты летали слишком мало.

Осенью 2018 года Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram