Рынок медийной интернет-рекламы в Украине вырос на 82%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как указано в исследовании Интернет ассоциации Украины (ИнАУ), доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за указанный период составила 61,41%.

Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом: баннерная реклама – 34% рынка; In-stream video (реклама ввидеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 41%; In-page video (content-roll) – 11%; другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) – 9%; спонсорство – 5%.

Доли мобильной медийной интернет-рекламы рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств, в долях общего оборота медийной интернет-рекламы составили: баннерной рекламы – 20,7%; In-stream video – 22%; In-page video (content-roll) – 0,7%; нестандартных решений – 2,5%; спонсорства – 1,1%.

ИнАу также определила долю Programmatic (автоматизированной рекламы) на рынке медийной интернет-рекламы: за исследуемый период закупки посредством Programmatic у агентств составили 34,6%, у площадок продаж издателей - 50,8%.

Кроме того, согласно исследованию, доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в рекламе страны составила 36,54%.

Как отмечает ИнАу, методика измерения объема медийной интернет-рекламы основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов Украины.

В исследовании участвовали рекламные агентства ADINDEX, AdWork, Dentsu Aegis Network Ukraine, DIEVO, Havas Digital, Maxus Sigma, MediaHead, Netpeak, newage, Publicis One, razom communications, TMGU, WebPromo, а также представители крупнейших интернет-площадок, холдингов и сейлз-хаусов – "1+1", Adpartner, Edipresse Media, FISH, Go2Ne, Online.ua, Programmatic Media Group, RBC, RIA, Rontar, RST, StarLight Digital Sales, Treeum, Ukr.net, UMH, "Автоцентр", "Люкс" (24 канал), "Новое время", "Обозреватель".

Как сообщалось, рынок медийной интернет-рекламы в Украине за 2018 год составил 3,511 млрд грн, что на 39,9% превышает аналогичный показатель 2017 года.