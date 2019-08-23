Экспорт зерновых нового урожая достиг 7 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 3,7 млн тонн, ячменя - более 1,6 млн тонн, кукурузы - 1,7 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 40,6 тыс. тонн пшеничной муки.

Аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 млн тонн. По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.