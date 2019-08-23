Суд вернул Фонду гарантирования выведенное из "ВТБ Банка" имущество на 100 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

После признания Национальным банком Украины неплатежеспособным ПАО "ВТБ Банк" и внедрения ФГВФЛ процедуры ликвидации фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению. Они внесли изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество по двум нежилым объектам недвижимости в Харькове и 23 жилым помещениям в Киеве общей стоимостью более 100 млн грн.

Таким образом, имущество было перерегистрировано "черным" нотариусом на подконтрольное дельцам юридическое лицо. К этой схеме были причастны сотрудники банка, которые предоставили информацию о наиболее ликвидных активах учреждения, их личности установлены СБУ.

Н на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольский районный суд Киева наложил арест. Право собственности на помещения фактически возвращено ФГВФЛ.

Двум фигурантам дела, в том числе "черному" нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"ВТБ Банк" (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

НБУ 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.