БизнесЦензор

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23.08.19 10:42

Производитель игрушек Hasbro покупает за $4 миллиарда владельца мультсериала "Свинка Пеппа"

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc. договорился о покупке компании Entertainment One Ltd. за $4 млрд.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Основным стимулом для заключения сделки стали активы Entertainment One, которые нацелены на привлечение детской аудитории, в частности дошкольников. Компании в том числе принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Как сообщается в пресс-релизе Hasbro, приобретение "крайне прибыльных и пользующихся спросом брендов" является стратегической возможностью для роста компании в сфере развлечений для дошкольников.

Hasbro планирует финансировать сделку за счет поступлений от привлечения заемного капитала и выпуска акций.

На фоне снижения продаж игрушек в последние годы компании, относящиеся к индустрии развлечений, стали искать новые возможности использования своих активов. Так, производитель игрушек Mattel открыл собственную киностудию для съемки фильмов про Барби и других игрушечных персонажей.

Entertainment One, штаб-квартира которой находится в Торонто, также создает телешоу и фильмы для взрослой аудитории и управляет музыкальным бизнесом.

Сделка между компаниями должна быть одобрена судом в Онтарио и акционерами Entertainment One.

Акции Hasbro подешевели на 5,5% на дополнительных торгах после закрытия биржевой сессии в четверг. Бумаги Entertainment One в ходе сессии в Лондоне в пятницу дорожают на 29,7%.

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