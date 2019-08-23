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23.08.19 10:10

Кабмин назначил гендиректора авиационного предприятия "Украина"

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Андрея Мазура на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

кабмин,гройсман

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Согласовать кандидатуру Мазура Андрея Николаевича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина", - говорится в распоряжении.

Мазур с 2014 года занимал должность первого замгендиректора госавиаредприятия "Украина". Ранее, в 2003 году, был назначен гендиректором "Зала официальных делегаций" аэропорта "Борисполь", а в 2006 году - гендиректором "Борисполя".

С 2007 года был и.о. председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 году – назначен помощником главы Государственной авиационной администрации, а в 2009 году - гендиректором по стратегическому развитию ГП "Украэрорух", а позже главой Броварской райгосадминистрации.

В 2010 году Мазур возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, а также занимал пост заместителя начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области.

Государственного авиационного предприятия "Украина" создано с целью организации, обеспечения и выполнения воздушных перевозок, специальными рейсами высших должностных делегаций Украины и других государств в пределах страны и за ее границами.

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