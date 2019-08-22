Объем строительных работ в июле вырос на 1,8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации статведомства, объем выполненных строительных работ в июле 2019 года увеличился на 3,3% по сравнению с июнем 2019 года (согласно сезонно скорректированным данным – на 1,8%), тогда как в июне-2019 этот показатель увеличился на 1,4% по сравнению с маем 2019 года.

Согласно данным Госстата, в июле 2019 года к июлю 2018 года объем работ возрос во всех сегментах строительства. Согласно нескорректированным данным, рост в жилом строительстве составил 11,8%, в нежилом – 27,3%, в инженерном – 11,3%.

Кроме этого, Госстат сообщил, что в июле объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с июнем сократился на 3,5%, нежилых – на 4,5%, инженерных сооружений – возрос на 9,7%.

В январе-июле 2019 годп по сравнению с январем-июлем 2018 годп падение объема строительных работ зафиксировано в трех областях Украины, в частности, в Ивано-Франковской (на 12%, до 1,47 млрд грн), Ривненской (на 2%, до 1,1 млрд грн), Одесской (на 9,9%, до 7,83 млрд грн).

Самый больший рост объемов выполненных стройработ за семь месяцев 2019 года зафиксирован в Винницкой (в 2,1 раз, до 4,2 млрд грн), Черниговской (в 1,7 раза, до 840,8 млн грн) и Херсонской (в 1,5 раза, до 909,8 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за семь месяцев текущего года вырос на 23,3% и составил 19,31 млрд грн.

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