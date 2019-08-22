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22.08.19 19:23

Кабмин назначил главу новой службы по проверке законности соцвыплат

Кабинет министров назначил Марину Лазебную главой Государственной социальной службы Украины.

Кабмин назначил главу новой службы по проверке законности соцвыплат

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №638-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Лазебная назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в два месяца.

Согласно поданной перед назначением декларации, Марина Лазебная в 2018 году получила 800 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Известно,что Лазебная с 2013 года руководила Госслужбой занятости до ее ликвидации, до этого с 2003 года занимала различные должности в Секретариате Кабмина и Минсоцполитики.

По данным госреестра юрлиц Лазебная является учредителем общественной организации "Новый социальный выбор" вместе с многолетним главой (2007-2018 годы) Пенсионного фонда Алексеем Зарудным и рядом других лиц.

Как сообщалось, Кабмин создал Государственную социальную службу Украины в декабре 2018 года.

Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки и проверяет законность получения соцвыплат.

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