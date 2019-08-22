Кабмин назначил главу новой службы по проверке законности соцвыплат

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №638-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Лазебная назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в два месяца.

Согласно поданной перед назначением декларации, Марина Лазебная в 2018 году получила 800 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Известно,что Лазебная с 2013 года руководила Госслужбой занятости до ее ликвидации, до этого с 2003 года занимала различные должности в Секретариате Кабмина и Минсоцполитики.

По данным госреестра юрлиц Лазебная является учредителем общественной организации "Новый социальный выбор" вместе с многолетним главой (2007-2018 годы) Пенсионного фонда Алексеем Зарудным и рядом других лиц.

Как сообщалось, Кабмин создал Государственную социальную службу Украины в декабре 2018 года.

Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки и проверяет законность получения соцвыплат.

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