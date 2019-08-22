СБУ обнаружила махинации с распределением квот на международные грузоперевозки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

Так, оперативники спецслужбы установили, что представители руководящего звена учреждения наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки.

"Для этого фигуранты дела создали искусственный "дефицит разрешений", которые коммерсанты могли приобрести за отдельную плату. Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований закона "Об автомобильном транспорте", – отмечается в сообщении.

Во время санкционированных обысков в помещениях, автомобилях и по местам работы фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

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Как сообщалось, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.

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