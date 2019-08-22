Кабмин сменил руководство Службы экспортного контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина от 21 августа обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, распоряжениями №643-р и №645-р Кабмин переназначил Дениса Радова заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 14 августа №628 с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Распоряжением №650-р на Радова возложены обязанности главы ведомства до назначения председателя в установленном порядке.

До назначения на эту должность в 2016-2017 годах Денис Радов работал руководителем аппарата гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

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При этом распоряжением №649-р Кабмин признал утратившим силу решение от 5 июля о временном возложении исполнения обязанностей главы Госэкспортконтроля на директора департамента государственной экспертизы учреждения Юрия Ливчина.

Еще одним распоряжением №646-р Кабмин назначил заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

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