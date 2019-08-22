Минрегион изменил требования к акустике в концертных залах и театрах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Меняем требования по проектированию акустики в концертных залах, театрах и других учреждениях культуры. Зачем это нужно? Потому что именно от планировочных решений и материалов во многом зависит качество звука. И здесь никакая самая современная аппаратура в полной мере не исправит ситуацию, если построено неправильно. Мы полностью пересмотрели устаревшие нормы, внедрив современные решения и подходы в планировании. Новые нормы начнут действовать уже с ноября этого года", – сообщил зПарцхаладзе.

По его словам, такие изменения позволят избегать различных дефектов звука, в том числе, так называемого "театральной эха". По подсчетам экспертов, это может повысить качество звука в целом до 30%.

Согласно новым нормам, в залах для зрителей в учреждениях культуры должны быть соблюдены основные требования по объемно-планировочному решению и акустической отделке, дифференцированные в зависимости от назначения зала. При этом размеры, форма и очертания внутренних поверхностей и их акустическое оформление должны обеспечивать:

рекомендуемые значения времени реверберации (послезвучия) звука;

рациональную структуру ранних звуковых отражений на поверхности зрителей;

достаточную диффузность звукового поля, а также исключать возможность возникновения концентрации звуковых отражений с запаздыванием и без, "театральной эха".

Например, прямоугольная форма зала и плоский горизонтальный потолок допускается только для планирования небольших лекционных зал до 200 человек. А на большую вместимость зрителей лучше делать трапециевидную форму с углом раскрытия 10-12 градусов.

В залах с большим потолком и шириной, чтобы не провоцировать различные звуковые отражения и запаздывания на первых рядах, надо применять звукоотбивающие конструкции на потолках и стенах, которые бы направляли отраженный звук на более отдаленные места.

В нормах также описано, что "театральное эхо" может возникнуть в случае, если задняя стена зала примыкает к потолку под углом 90 градусов. Чтобы это исключить, нужно заднюю часть потолка проектировать с уклоном в сторону задней стены или применять специальные отделочные материалы с акустическими свойствами.

Также для эффективного рассеивания отраженного звука в залах должны применяться специальные рассеивающие элементы. А для ограждающих конструкций залов не рекомендуется использовать гладкие параллельные плоские поверхности.

В ГСН указано, что одним из важных этапов акустического проектирования должно быть компьютерное моделирование и расчет локальных акустических критериев. Это нужно для оценки разборчивости речи, ясности звучания, громкости и тому подобное.

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