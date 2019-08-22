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22.08.19 17:04

Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабинет министров согласовал назначение Андрея Мазура на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №651-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Андрей Мазур с 2003 до 2006 года руководил ГП "Зал официальных делегаций" в аэропорту "Борисполь", после чего в 2006 году занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

С 2007 года был назначен на должность исполняющего обязанности председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 году работал помощникм главы Государственной авиационной администрации.

В 2009 году занимал должность гендиректора по стратегическому развитию ГП "Украэрорух", затем работал главой Броварской РГА.

В 2010 году возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, работал заместителем начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области.

В 2014 году занимал должность первого заместителя гендиректора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как сообщалось, с января 2018 года временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" был первый заместитель директора Олег Крайний.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

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